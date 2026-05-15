北京を訪れているトランプ大統領が、14日の夜に招かれた国賓晩さん会で中国の習近平国家主席を9月にホワイトハウスに招待したと明かしました。【映像】国賓晩さん会に参加するトランプ氏らの様子トランプ大統領「今夜、あなたと夫人を9月24日にホワイトハウスにお招きできることを光栄に思います」晩さん会でトランプ大統領は14日に開かれた首脳会談について「極めて実り多かった」と成果を主張し、「歴史的な国賓訪問において