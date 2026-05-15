アメリカのトランプ大統領は中国がアメリカ産の大豆や、ボーイング製の航空機200機を購入することで合意したとメディアのインタビューで答えました。【映像】握手をするトランプ大統領と習近平国家主席トランプ大統領は、14日放送のFOXニュースのインタビューで、中国の習近平国家主席との会談で中国がアメリカ産の大豆や、LNG＝液化天然ガスなどを購入することで合意したと説明しました。ボーイング製の航空機200機も購入す