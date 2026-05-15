夏のメイク悩みを快適にサポートしてくれる、エテュセの人気アイテム「スキンケアパウダー（プレスト）クール」が2026年も数量限定で登場！汗や皮脂によるべたつき、毛穴、メイク崩れが気になる季節にぴったりな、ひんやり爽快な使用感が魅力です。さらさらなのに乾燥感が少なく、昼も夜も心地よく使えるのが嬉しいポイント♡過酷な夏を乗り切る注目の限定コスメをチェックしてみて。 ひんやり快適な限定