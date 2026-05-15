ウクライナ当局はゼレンスキー大統領の元側近で、資金洗浄の疑いで捜査を受けていた前の大統領府長官を拘束しました。【映像】資金洗浄の疑いで拘束されたイエルマーク氏ウクライナの国家汚職対策局は14日、前大統領府長官のイエルマーク氏を拘束したと発表しました。イエルマーク氏を巡っては、キーウ近郊の高級住宅の建設計画で日本円およそ16億5000万円を資金洗浄したとして裁判所から60日間の拘束が命じられていました。