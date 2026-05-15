栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人の60代女性が殺害された事件で、自称・16歳の少年が強盗殺人の疑いで逮捕されました。【映像】現場周辺を捜査する様子自称・神奈川県相模原市の高校生で16歳の少年はきのう、仲間と共謀して上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）の胸を凶器で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、部屋の中には金品が物色された形跡があり、英子さんの息子