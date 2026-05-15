石油元売り大手のエネオスHDは、2025年度の決算で連結純利益が増益となったほか、2026年度も大幅な増益になる見通しだと発表しました。【映像】エネオスHDが保有する原油タンカーエネオスによりますと、原油価格上昇の影響もあり今年3月までの1年間の最終的な利益である純利益は前の年と比べて14.4％増え2587億円でした。2026年度の純利益は、中東情勢の影響が5月までに限定されるなどの場合には、60％以上増え4150億円にな