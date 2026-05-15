ＪＬＰＧＡツアーを予選から決勝まで独占配信しているＵ−ＮＥＸＴと、デイリースポーツが注目選手を取り上げる連載「推し活応援宣言」。今回は、ルーキーだった昨季に下部ツアーで３勝を挙げた大久保柚季（２２）＝加賀電子＝を取り上げる。正確無比なショットが光るプロ２年目の注目株は、高いコミュニケーション能力を武器に高みを目指している。ツアー史上最もタフな状況で、攻めのショットがひときわ輝いてみえた。５月９