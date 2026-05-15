私はショウコ。家族は夫のケンタ、小1の息子ライトがいます。私はパートとして働いていますが、息子はまだまだ手がかかるため土日祝はお休み。平日のみという契約で働いています。少なくとも今のところは、これが自分や家族にとっていちばんいいバランスだと考えています。そんなある日のこと、先輩パートのハヤシさんから衝撃的なことを言われてしまいました。私はどうしたらいいのでしょうか……自分では判断がつきません。私が