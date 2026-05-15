＜関西オープン2日日◇15日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーは、第2ラウンドが進行している。日本最古のオープン競技の今大会は、100年前に第1回大会が開かれた大阪の名門・茨木CC東Cで開催されている。【写真】開場100年超のコースが舞台17番グリーンは当時とほぼ変わらない景色初日1打差2位発進を決めた地元・大阪府出身でツアー通算1勝の鍋谷太一は、インの10番パー3（15