＜Sky RKBレディスクラシック事前情報◇14日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞「ショックでした。萎えました」〈連続写真〉アイアンが上手すぎる！ポイントは左手首の掌屈だったその話題になると桑木志帆は少し顔をしかめた。前週の国内メジャー初戦「ワールドレディスサロンパスカップ」は、最終日最終組から2024年の最終戦「JLPGAツアー選手権リコーカップ」以来となるツアー通算4勝目を目指したが、