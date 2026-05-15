＜リョーマゴルフ 日高村オープン事前情報◇14日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞15日に開幕する国内シニアツアーの新規大会には、シニアプロだけでなく女子プロゴルファーも参戦する。そのひとりが、国内女子ツアー通算13勝を誇る成田美寿々。ここが自身にとって今年の初戦になる。【写真】試合で投入！成田美寿々のお墨付き“チッパー”感謝を胸にプ