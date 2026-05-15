＜マイナビカップ 最終日（2日間競技）◇14日◇富士桜カントリー倶楽部（山梨）◇6,285ヤード・パー72＞ 左ひじの疲労骨折で欠場していた平畑佳子が復帰した。2か月ぶりのネクヒロは初日「72」、最終日「75」のトータル3オーバー、11位タイ。昨季はデビュー戦で7位に食い込むなど、6試合の出場で3度のトップ10入り果たした19歳が上々の再スタートを切った。髪の結び方が特徴的 現役ナショナルチームの逸材がネクヒロデビュー