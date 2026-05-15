＜全米プロ初日◇14日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ 今季のメジャー大会第2戦が14日に開幕。現在、第1ラウンドが行われている。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！日本勢は4人出場。午後組でプレーした松山英樹は、2バーディ・2ボギーの「70」でホールアウトした。現時点で32位タイにつける。マックス・ホーマ、J.J.スポーン（ともに米国）とスタートすると、前半5番パー3で1