【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,063.46 △370.26（5/14）NASDAQ：26,635.22 △232.88（5/14） 1.概況 米国市場は3指数揃って上昇しました。米中首脳会談では波乱がなかったほか、小売売上高も市場予想を上回り消費の底型さをあらためて示したことから半導体関連株にも買いが入り、株価を押し上げました。ダウ平均は150ドル高の49,843ドルで取引を開始しました。寄付きがこの日の最安値と