【その他の画像・動画等を元記事で観る】6月6日(土)に開催するTVアニメ「おそ松さん」10周年スペシャルイベント「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS(ヨミ：テンス アニバーサリー オソマツサン スペシャル シックスデイズ) 開幕祭」のイベントビジュアルが公開された。加えて、2026年6月6日（土）から6日間実施する期間限定上映の入場者特典が、10周年のロゴを使用したアクリルキーホルダーに決定した。TVアニメ「おそ松