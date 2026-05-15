【モデルプレス＝2026/05/15】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）とINI（アイエヌアイ）のメンバー12人で結成されたスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」が、5月22日発売の「ViVi」（講談社）7・8月号の表紙に登場する。【写真】人気アイドルSPユニット、異例の“繋がる”表紙に◆JO1×INIスペシャルユニット「JI BLUE」繋がる表紙に今号には、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルア