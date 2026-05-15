【モデルプレス＝2026/05/15】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキが、6月24日発売の「anan」2501号に登場。スペシャルエディション版の表紙を飾る。【写真】バズリ中の純烈弟分「斬新すぎる」実際の証明写真◆モナキ「anan」表紙登場スペシャルエディション版表紙には「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でTikTokを中心に一大旋風を巻き起こしているモナキの4人が登場。4人の知られざる顔、そ