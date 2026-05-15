【モデルプレス＝2026/05/15】女優の吉岡里帆と奈緒がW主演を務める映画「シャドウワーク」の公開日が、9月25日に決定。併せて、ティザーポスタービジュアル、特報映像、新キャストが解禁された。【写真】timeleszメンバーら、逸脱した狂気を感じさせる演技披露◆映画「シャドウワーク」2種の特報映像公開この度解禁となったのは、紀子（吉岡）と【おうち】の出会い、住人達との穏やかな日々や、紀子の決意の表情・心情を映した【