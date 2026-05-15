元テレビ朝日アナウンサーでトヨタ自動車社員の富川悠太氏（49）の長男でモデルやタレントとして活動している富川立夢さん（18）が2026年5月9日、自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。1か月前に「大学入学しましたー！」と報告も4月8日のインスタグラムでは「大学入学しましたー！」と報告していた立夢さん。今回の投稿では、野球観戦をしているかのようなAI加工した写真を披露した。また、ハッシュタグをつけて「#fyp」