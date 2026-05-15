二点吊り子スイングが飛距離と方向性に有効な理由 ブルックス・ケプカも、タイガーのニュースイングもキープレフト 世界のプロのスイングが振り子から二点吊り子になった主因は、クラブが軽くなったことです。素材が限られ、開発技術も乏しかった時代は、インパクトでハードヒットする道具の軽量化は難しかった。 かといって重くするのにも限度があります。どれだけの人が重いクラブを持って回転し