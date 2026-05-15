最近、水やお茶でムセることが増えていませんか？ 「錠剤が飲み込みにくい」「食事に時間がかかる」「食後にたんが絡みやすい」 ――そんな変化も、“ノド老化”のサインかもしれません。 加齢によって、ノド周辺の筋肉や神経は少しずつ衰えていきます。すると、食べ物や飲み物をうまく飲み込めなくなり、気管に入りやすくなります。これが「誤嚥（ごえん）」です。誤嚥を繰り返すと、気管支に炎症が起きたり