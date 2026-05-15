入学してからの「困りごと」とおうちサポート 小学校生活で起こるかもしれない困ったこと 子どもの人数に対して先生の人数は、小学校よりも幼稚園や保育園のほうがだいたいのところ多いでしょう。おとなの目の行き届きやすい環境下ではできていたことでも、小学校では「できない」と評価されてしまうことも……。時間がきっちりと決められた集団生活、自分でやることの多い小学校生活では今までとは違う困りごとが明確