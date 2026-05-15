黒キジってどんな毛色？ キジの羽に似た独特のしま模様 「キジ」という呼び名の由来は、鳥のキジのメスが持つ羽の模様と似ているからとされています。また、トラの模様にも似ていることから、「トラ」や「キジトラ」と呼ばれることもあります。 体の向きに対して直角にしま模様が入っていて、魚のサバの模様にも似ていることから、海外では「mackerel（マカレル）」、日本でも「サバトラ」とも呼ばれています。野生のリ