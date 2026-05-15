ENHYPENのJUNGWONがフィーチャリングで参加した映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」（山下智久）が配信リリースされました。 「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」は映画で主演を務める山下智久が自ら作詞を手掛けており、疾走感とエモーショナルさを兼ね備えた美しいメロディが特徴の楽曲。過酷な状況下でもお 互いを信じ合い、前を向いて進む強い絆やメッセージが込められている。JUNGWONが所属するENH