日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3018（+10.0+0.33%） ホンダ1355（+35+2.65%） 三菱ＵＦＪ2927（+50+1.74%） みずほＦＧ7017（+33+0.47%） 三井住友ＦＧ5734（+59+1.04%） 東京海上7405（+43+0.58%） ＮＴＴ150（+0.4+0.27%） ＫＤＤＩ2653（+7.5+0.28%） ソフトバンク222（+0.1+0.05%） 伊藤忠2053（+9+0.44%）