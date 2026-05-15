「ひつじ探偵団」 江戸川乱歩は「ひつじ探偵団」の夢を見るか？ 5月8日から公開がスタートした映画「ひつじ探偵団(原題：THE SHEEP DETECTIVES)」が、思いのほか傑作で震えた。タイトルの印象から“ほのぼの子ども向け映画”、または“ちょっとおふざけな映画”と思われるかもしれないが、マジで侮らないでほしい。 「羊たちの沈黙」ならぬ、「めっちゃ喋る羊たち」の姿が描かれた本作は、ゆるふわ動物コメディを期