【本日の見通し】ドル高基調継続か、米国の年内利上げ期待の台頭がドル買い誘う ドル円は海外市場で158.42円まで上値を伸ばした。直近の市場で上値を抑え、市場が日本の通貨当局の防衛ラインとして意識していた158.00円を超えた後、いったん157.37円まで急落する場面が見られ、介入ではとの見方が広がったが、すぐに反発し、急落前の水準を超えてドル高円安が広がった。東京午後にも157.90円台から157.54円まで急落し