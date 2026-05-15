東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.37高値158.42安値157.32 159.85ハイブレイク 159.14抵抗2 158.75抵抗1 158.04ピボット 157.65支持1 156.94支持2 156.55ローブレイク ユーロドル 終値1.1669高値1.1722安値1.1666 1.1761ハイブレイク 1.1742抵抗2 1.1705抵抗1 1.1686ピボット 1.1649支持1 1.1630支持2 1.1593ロ&#12