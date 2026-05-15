40型フルHDテレビ「40S5L」 TCLジャパンエレクトロニクスは、量子ドット技術を搭載したフルHD液晶テレビ「S5L」シリーズ・2機種を6月より発売する。価格はオープン。市場想定価格は、40型「40S5L」が6.5万円前後、32型「32S5L」が5.5万円前後。 ひとり暮らしや寝室・書斎などの省スペース設置に人気のある、小型のフルHDテレビ。 40型・32型ともにフルHD解像度で、26年モデルでは自社開発のHVA液晶パ