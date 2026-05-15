15分で作れる「鶏むね肉ソテー」 手間をかけずにおいしい料理を作りたいという声におこたえすべく、今日は15分で簡単に作れる「鶏むね肉ソテー」をご紹介します。 鶏むね肉をフライパンで焼いてから、ポン酢、酒、砂糖を加えて強火で煮絡めればできあがり！ ポン酢を使うことで、調味料の種類も少なくでき、手間も最小限に。 ポン酢で手間なし＆やわらか美味！と嬉しい声多数 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）