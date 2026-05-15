5月後半から6月前半にかけて高温傾向が続くでしょう。東日本・西日本では前線や湿った空気の影響を受けやすい時期がありそうです。5月下旬に梅雨のはしりとなり、その後、6月上旬にかけて梅雨入りとなる地域がありそうです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。湿った空気の影響を受けやすい時期がありそうです。北海道では、5月16日から22日頃に、例年より晴れる日が少なくなるで