栃木・上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人の女性が刺され死亡するなど3人が死傷した事件で、警察は自称・16歳の高校生を強盗殺人の疑いで逮捕した。自称・16歳の高校生の少年は14日午前9時半ごろ、仲間とともに強盗の目的で上三川町上神主の住宅に押し入り、金品を物色中に住人の富山英子さん（69）を凶器で突き刺すなどして殺害した強盗殺人の疑いが持たれている。事件後、パトロールしていた警察官が現場付近を歩いていた少