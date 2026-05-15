『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』の番組イベント第2弾「NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜真夏の七変化歌合戦〜」が、2026年8月5日（水）に東京国際フォーラム ホールAで昼と夜の2公演開催されることが決定した。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回のコンセプトは「歌合戦」。昨年のイベントでも大好評の男装企画をさらにパワーアップさせた「男装歌合戦」や、メンバーが思い思いの人物になりきり歌唱パフォー