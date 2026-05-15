TBS系で放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』に出演している宮近海斗のインタビューコメントが公開された。 参考：Travis Japan 宮近海斗、観る人の目を奪う吸引力ダンスに加えて演技でも要注目の役者に 本作は、2010年4月27日の殺人事件時効廃止のわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、法では裁けない犯人を自らの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクラ