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○経済統計・イベントなど ０６：４５米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が経済団体主催の討論会に参加 ０８：００米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演 ０８：５０日・国内企業物価指数 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 ２１：３０米・ニューヨーク連銀製造業景気指数 ２２：１５米・鉱工業生産 ２２：１５米・設備稼働率 ※日・閣議 ※インドネシア