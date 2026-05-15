１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円３７銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円８０銭前後と同７銭程度のユーロ安・円高だった。 この日に発表された４月の米小売売上高が３カ月連続の増加となったほか、４月の米輸入物価指数は市場予想よりも伸びが加速した。米景気の底堅さやインフレ圧力の高まりを背景