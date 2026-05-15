鈴木京香が主演を務める映画『キリコのタクト～YELL～』の公開日が10月2日に決定し、追加キャストとして藤原大祐と小泉今日子の出演が発表された。 参考：鈴木京香が伝説の音楽教師役で指揮に初挑戦『キリコのタクト～YELL～』2026年公開へ 本作は、2009年にNHK全国学校音楽コンクール・中学校の部の課題曲として制作され、『第42回日本有線大賞』で有線音楽優秀賞、『第51回日本レコӦ