在宅医療では、医師だけでなく、多くの職種が関わりながら患者さんを支えています。多職種が連携することで、より質の高い医療を提供することが可能になります。そこで、在宅医療の現場で具体的にどのような連携がおこなわれているのか、多職種が関わることでどのようなメリットがあるのかなどについて、ハーモニークリニックの中井 秀一先生に解説してもらいました。 監修医師：中井 秀一（ハーモニ