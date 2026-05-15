サッカー韓国代表に対する外部の視線が厳しい。ワールドカップ開幕が近づくにつれて、期待よりも懸念が上回っている雰囲気だ。直近の強化試合の結果がそのまま反映される形となっている。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆水着SHOT米メディア『CBSスポーツ』は5月13日（日本時間）、北中米ワールドカップ本大会に出場する48カ国のパワーランキングを公開した。ホン・ミョンボ監督率いる韓国は、前回の評価か