【川崎・登戸発】川崎市北部の多摩川に程近いロケーションに位置するカリタス学園。広い敷地と開放的で美しい校舎が印象的だ。中学高等学校校長の萩原千加子さんは、自ら校舎を案内してくださり、学園の歴史やご自身の足跡について説明するスライドまで用意してくれた。カトリック系の女子校ということで、難しいキリスト教の話になるのかと思ったが、終始柔らかな笑顔でやさしくご自身の半生を振り返ってくださった。でも、校長先