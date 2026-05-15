LGエレクトロニクス・ジャパンは独自のwebOSを搭載した「LG Smart Monitor」シリーズの新モデル3製品を発表した。31.5インチで4K（3840×2160）解像度の「32U721SB-W」と、23.8インチでフルHD（1920×1080）解像度の「24U511SB-B」は5月中旬、27インチでフルHD解像度の「27U511SB-W」は6月中旬からの発売となる。●アプリがあればリモコン操作や音声操作も可能に新モデルの特徴は、インターネットに接続することでPCやスマホに