自身も2匹の猫を飼い、愛猫家としても有名な佐久間大介。SNSでは、猫たちへ向ける甘い表情や、幸せそうに寄り添う姿が「メロすぎる！」とたびたび話題に。そんな佐久間と猫たちの眼福ショットを厳選して紹介する。 写真：メロすぎる！佐久間大介と猫の眼福ショット（全5投稿） ■にゃんこ越しにのぞく表情にキュン。優しさ溢れる一枚 佐久間大介がMCを務めるトークバラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆