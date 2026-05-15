【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』 が、5月15日より全国の映画館にて公開。このたび、冒頭シーンが解禁された。 ■米ロサンゼルスの巨大会場SoFiスタジアムに降臨するStray Kids 本作は先日、先行上映会が全国5大都市（北海道、東京、愛知、大阪、福岡）全6劇場で開催された。日本初のStray Kids映画に劇場