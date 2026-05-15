大阪6月限ナイトセッション 日経225先物63100+380 （+0.60％） TOPIX先物3909.0+26.0 （+0.66％） シカゴ日経平均先物63045+325 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 14日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。NYダウは2月11日以来の5万ドルを回復し、S＆P500指数、ナスダック指数は最高値を更新した。4月の米小売売上高は前月比0.5％増と市場予想と一致。米新