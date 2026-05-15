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― ダウは370ドル高と反発、シスコ・システムズ エヌビディア が牽引、NASDAQとS&P500は最高値更新 ― ＮＹダウ 50063.46 ( +370.26 ) Ｓ＆Ｐ500 7501.24 ( +56.99 ) ＮＡＳＤＡＱ 26635.22 ( +232.88 ) 米10年債利回り4.482 ( +0.011 ) ＮＹ(WTI)原油101.17 ( +0.15 ) ＮＹ金 4685.3 ( -21.4 ) ＶＩＸ指数17.26 ( -0.61 ) シ