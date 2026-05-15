15日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝158円38銭前後と、前日午後5時時点に比べ45銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円82銭前後と7銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース