台湾メディアの中時新聞網は12日、日本産以外の和牛が存在する背景について論じたコラム記事を掲載した。記事は、「急に気温が下がった日、あなたは火鍋店の前を通りかかり、『和牛食べ放題』と書かれた看板を見て、思わず店に入った。米国産霜降り牛、オーストラリア産和牛肩ロース、米国産和牛チャックアイロール。しかし肉が運ばれてきても、どれが和牛なのか正直よく分からない。オーストラリア産と米国産の違いもいまひとつ分