13日のヤクルト―阪神戦（神宮）。ヤクルトの池山監督は1点を追う8回に送りバントを使わずに3点を奪って逆転した。まさに「イケイケ野球」の本領発揮。しかし、ただ単に強気に攻めているわけではない。就任以来貫く「選手ファースト」の姿勢。60歳の指揮官は30歳以上も年の離れた若い選手を乗せるのが本当にうまい。「イケイケ」采配の裏には指揮官の信念と根拠がある。この試合でも伏線があった。1点を追う7回、ヤクルトは先