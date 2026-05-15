甲子園での広島3連戦。カード初戦は今季2度目となる大竹と栗林のマッチアップ。前回4月26日の対戦では、7回無失点と好投した大竹が勝利投手となったが、今回はどうか。“鯉キラー”大竹の広島戦通算成績は、22試合で16勝2敗とカード別でも圧倒的な数字を残しており、甲子園での対戦に限れば現在6連勝中。きょう勝って甲子園の広島戦7連勝とすれば、球団では村山実（11連勝）、石川緑（9連勝）、権藤正利（8連勝）、江夏豊（7連