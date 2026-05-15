【映画コラム・CINEMAINFINITY】君のクイズ（5月15日公開）中村倫也、神木隆之介、ムロツヨシ。出演陣の名前に惹かれて試写席に着いた。この3人が競演したらどんな化学反応を起こすのか、と。だから題名から連想できること以上の予備知識がないまま試写席に座り、原作が存在することすら知らなかった。見立てに狂いはなかった。賞金1000万円を懸けた生放送クイズ番組の決勝戦。坂田泰彦（ムロ）が総合演出を務めた真剣勝